Escapade Histoires et légendes au clair de lune Départ du panneau Puits de l’Auture Saint-Palais-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.

Saint-Palais-sur-Mer

Escapade Histoires et légendes au clair de lune

Départ du panneau Puits de l’Auture 133 avenue de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-08-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Suivez-moi au crépuscule sur le sentier des douaniers, où lanternes et rochers légendaires révèlent des histoires oubliées.

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Départ du panneau Puits de l’Auture 133 avenue de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 67 87 65 escapades.royannaises@gmail.com

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English :

Follow me at dusk along the customs path, where legendary lanterns and rocks reveal forgotten stories.

L’événement Escapade Histoires et légendes au clair de lune Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique