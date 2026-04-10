Saint-Palais-sur-Mer

Maison des Douanes Diorama, ateliers en famille (dès 4 ans)

46 rue de l’Ocean Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-10-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-30 2026-08-13 2026-10-27

Les enfants et les parents sont invités à partager un moment créatif et ludique au coeur de l’exposition.

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46 rue de l’Ocean Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 64 95 m.douanes@agglo-royan.fr

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English :

Children and parents are invited to share a creative and playful moment in the heart of the exhibition.

L’événement Maison des Douanes Diorama, ateliers en famille (dès 4 ans) Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par Royan Atlantique