Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Maison des Douanes Diorama, ateliers en famille (dès 4 ans) Saint-Palais-sur-Mer

Maison des Douanes Diorama, ateliers en famille (dès 4 ans) Saint-Palais-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.

Adresse : 46 rue de l’Ocean

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6 6 6

Saint-Palais-sur-Mer

Maison des Douanes Diorama, ateliers en famille (dès 4 ans)

46 rue de l’Ocean Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-10-27 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-30 2026-08-13 2026-10-27

Les enfants et les parents sont invités à partager un moment créatif et ludique au coeur de l’exposition.
  .

46 rue de l’Ocean Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 64 95  m.douanes@agglo-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children and parents are invited to share a creative and playful moment in the heart of the exhibition.

L’événement Maison des Douanes Diorama, ateliers en famille (dès 4 ans) Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime)