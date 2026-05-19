Animation Sport et Bien-être Poste de secours côté Est de la plage Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Mer

Animation Sport et Bien-être

Poste de secours côté Est de la plage Plage de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-08-31 10:30:00

Date(s) :

2026-07-13

La ville de Saint-Palais-sur-Mer propose tous les matins en semaine une heure d’activité sportive encadrée par des moniteurs diplômés, en partenariat avec CDOS 17

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Poste de secours côté Est de la plage Plage de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Every weekday morning, the town of Saint-Palais-sur-Mer offers one hour of sports activities supervised by qualified instructors, in partnership with CDOS 17

L’événement Animation Sport et Bien-être Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Royan Atlantique