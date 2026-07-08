Jumping de Royan CSI ** Maine Gaudin Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Jumping de Royan CSI **

Maine Gaudin 5 avenue de La Palmyre Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-14

Concours hippique international de saut d’obstacles.

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Maine Gaudin 5 avenue de La Palmyre Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 11 44 accueil.ceroyan@orange.fr

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English :

International show jumping competition.

L’événement Jumping de Royan CSI ** Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-28 par Royan Atlantique