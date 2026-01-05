Saint-Palais-sur-Mer raconté par Augustine Bureau d’information touristique de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-08-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-31 2026-08-21
On plonge dans l’histoire de Saint-Palais-sur-Mer en compagnie d’Augustine.
Bureau d’information touristique de Saint-Palais-sur-Mer 1 avenue de la République Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
We dive into the history of Saint-Palais-sur-Mer with Augustine.
