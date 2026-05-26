Saint-Palais-sur-Mer

Concert d’un Quatuor de clarinettes

3 rue de la Chapelle Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

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3 rue de la Chapelle Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Concert d’un Quatuor de clarinettes Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Royan Atlantique