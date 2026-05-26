Concert d’un Quatuor de clarinettes Saint-Palais-sur-Mer
Concert d’un Quatuor de clarinettes Saint-Palais-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Concert d’un Quatuor de clarinettes
3 rue de la Chapelle Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
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3 rue de la Chapelle Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Concert d’un Quatuor de clarinettes Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Royan Atlantique
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