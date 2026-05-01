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Expérience sonore immersive Cor de Terre-Nègre Saint-Palais-sur-Mer

Expérience sonore immersive Cor de Terre-Nègre Saint-Palais-sur-Mer dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Cor de Terre-Nègre

Adresse : Chapelle des aviateurs

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Saint-Palais-sur-Mer

Expérience sonore immersive

Cor de Terre-Nègre Chapelle des aviateurs Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Projet carte postale sonore du territoire Royan Atlantique.
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Cor de Terre-Nègre Chapelle des aviateurs Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

Royan Atlantique sound postcard project.

L’événement Expérience sonore immersive Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Royan Atlantique

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