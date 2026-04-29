Contes en musique Chapelle des aviateurs Saint-Palais-sur-Mer
Contes en musique Chapelle des aviateurs Saint-Palais-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Contes en musique Chapelle des aviateurs
Rue de la Chapelle Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
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Rue de la Chapelle Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 73 69 44
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English :
L’événement Contes en musique Chapelle des aviateurs Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par Royan Atlantique
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