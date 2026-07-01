Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Spectacle de rue Zanzibar déboule

Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-20

Un spectacle de cirque comique à l’échelle internationale

Zanzibar se lâche ! Il parle tout le temps, même pendant son sommeil !

Sur les routes depuis plus de 15 ans, cet énergumène vaut le détour.

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Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

A circus-comedy show on an international scale

Zanzibar goes wild! He talks all the time, even in his sleep!

On the road for over 15 years, this energetic performer is well worth the detour.

L’événement Spectacle de rue Zanzibar déboule Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Royan Atlantique