Spectacle de rue Zanzibar déboule Saint-Palais-sur-Mer
dimanche 12 juillet 2026 · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Spectacle de rue Zanzibar déboule
Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-20
Un spectacle de cirque comique à l’échelle internationale
Zanzibar se lâche ! Il parle tout le temps, même pendant son sommeil !
Sur les routes depuis plus de 15 ans, cet énergumène vaut le détour.
.
Place de l’océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A circus-comedy show on an international scale
Zanzibar goes wild! He talks all the time, even in his sleep!
On the road for over 15 years, this energetic performer is well worth the detour.
L’événement Spectacle de rue Zanzibar déboule Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime)
- Les Escales Saint-Palaisiennes Spectacle Quartier Maine Bertrand Saint-Palais-sur-Mer 8 juillet 2026
- Murder Party Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 9 juillet 2026
- Les rencontres artistiques du clocher Vieux clocher Saint-Palais-sur-Mer 9 juillet 2026
- Jeudis Musicaux 2026 Renaud Capuçon et Paul Zientara rue de l’Eglise Saint-Palais-sur-Mer 9 juillet 2026
- Saint-Palais-sur-Mer raconté par Augustine Bureau d’information touristique de Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 10 juillet 2026