Jumping de Royan CSI *** Maine Gaudin Saint-Palais-sur-Mer
mardi 21 juillet 2026 · Maine Gaudin · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Jumping de Royan CSI ***
Maine Gaudin 5 avenue de La Palmyre Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-21
Concours hippique international de saut d’obstacles.
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Maine Gaudin 5 avenue de La Palmyre Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 11 44 accueil.ceroyan@orange.fr
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English :
International show jumping competition.
L’événement Jumping de Royan CSI *** Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-28 par Royan Atlantique
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