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AGENDA · Saint-Palais-sur-Mer

Jumping de Royan CSI *** Maine Gaudin Saint-Palais-sur-Mer

mardi 21 juillet 2026 · Maine Gaudin · Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Maine Gaudin
Adresse
5 avenue de La Palmyre
Ville
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Palais-sur-Mer

Jumping de Royan CSI ***

Maine Gaudin 5 avenue de La Palmyre Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-21

Concours hippique international de saut d’obstacles.
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Maine Gaudin 5 avenue de La Palmyre Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 11 44  accueil.ceroyan@orange.fr

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English :

International show jumping competition.

L’événement Jumping de Royan CSI *** Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-28 par Royan Atlantique

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