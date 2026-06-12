Chant des enfants de L’îlot Drôle et chorale Métairire au choeur Mareuil en Périgord
Chant des enfants de L’îlot Drôle et chorale Métairire au choeur Mareuil en Périgord mercredi 17 juin 2026.
Mareuil en Périgord
Chant des enfants de L’îlot Drôle et chorale Métairire au choeur
Place du Marché de Mareuil Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17 19:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Chant des enfants de L’îlot Drôle et chorale Métairire au choeur.
Chant des enfants de L’îlot Drôle et chorale Métairire au choeur. .
Place du Marché de Mareuil Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70
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English : Chant des enfants de L’îlot Drôle et chorale Métairire au choeur
L’îlot Drôle children’s choir and Métairire au choeur choir.
L’événement Chant des enfants de L’îlot Drôle et chorale Métairire au choeur Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-08 par Val de Dronne
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