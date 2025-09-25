Chant et musique du monde Eléonore Fourniau Quintet Place Jules Ferry Bressuire

Chant et musique du monde Eléonore Fourniau Quintet

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Avec sa voix puissante, la chanteuse et multi-instrumentiste Éléonore Fourniau s’est imposée comme une icône des musiques kurdes et anatoliennes renouvelées. Entourée de quatre musiciens d’exception, elle nous offre un voyage musical festif, riche en émotions et d’une rare intensité, entre mémoire, révolte et célébration de l’âme de tout un peuple.

À partir de 8 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

English : Chant et musique du monde Eléonore Fourniau Quintet

German : Chant et musique du monde Eléonore Fourniau Quintet

Italiano :

Espanol : Chant et musique du monde Eléonore Fourniau Quintet

L’événement Chant et musique du monde Eléonore Fourniau Quintet Bressuire a été mis à jour le 2025-09-21 par OT Bocage Bressuirais