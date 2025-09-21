Chant et musique du monde La Collecteuse Salle Belle-Arrivée Nueil-les-Aubiers

Chant et musique du monde La Collecteuse

Salle Belle-Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

De berceuse géorgienne hypnotique en tarentelle, de chant turc réinventé en langues amérindiennes disparues… guitares électriques, soubassophone, tablas et bendir accompagnent des chansons du monde entier collectées par Carine Henry. Après la Sonothèque nomade, quelle joie de retrouver cette chaleureuse et envoûtante chanteuse !

À partir de 8 ans. .

Salle Belle-Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

