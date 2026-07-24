Chant grégorien Écuras
samedi 8 août 2026 · Écuras
Informations pratiques
Écuras
Chant grégorien
église st Etienne Écuras Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
gratuit mois de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Geoffroy Dudouit, ténor, interprète le répertoire grégorien du chantre soliste. À la lueur des bougies, il offre un chant brut, invitant le public à se laisser immerger dans le son.
.
église st Etienne Écuras 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 22 24 pascale.courouble@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Geoffroy Dudouit, tenor, performs the Gregorian repertoire of the solo cantor. By candlelight, he offers raw singing, inviting the audience to immerse themselves in the sound.
L’événement Chant grégorien Écuras a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
À voir aussi à Écuras (Charente)
- Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie Écuras 1 août 2026
- Chant grégorien Écuras 8 août 2026