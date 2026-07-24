Informations pratiques

Écuras

Chant grégorien

église st Etienne Écuras Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

gratuit mois de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Geoffroy Dudouit, ténor, interprète le répertoire grégorien du chantre soliste. À la lueur des bougies, il offre un chant brut, invitant le public à se laisser immerger dans le son.

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église st Etienne Écuras 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 22 24 pascale.courouble@orange.fr

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English :

Geoffroy Dudouit, tenor, performs the Gregorian repertoire of the solo cantor. By candlelight, he offers raw singing, inviting the audience to immerse themselves in the sound.

L’événement Chant grégorien Écuras a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord