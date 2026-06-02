Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie Écuras
Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie Écuras samedi 1 août 2026.
Écuras
Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie
Place Châtain-Besson Écuras Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Balades photo gratuites pour tous niveaux dans la Vallée de la Renaudie, organisées par le Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine.
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Place Châtain-Besson Écuras 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 17 83 97 elamothe.photo@gmail.com
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English :
Free photo walks for all levels in the Renaudie Valley, organized by the Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine.
L’événement Sortie photo sur la Vallée de la Renaudie Écuras a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord