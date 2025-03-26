CHANTAL GOYA – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

CHANTAL GOYA Début : 2026-01-18 à 15:00. Tarif : – euros.

1975 – 2025, mes 50 ans de scène !Venez fêter avec moi 50 ans de féérie, de rêves et de chansons autour de l’univers enchanteur de Marie-Rose, lors d’un spectacle inédit, exceptionnel et unique !Retrouvez-vous plongés dans l’univers émerveillé de Marie-Rose, où chaque chanson est une invitation à l’imaginaire.Replongez dans les plus beaux tableaux de mes Grands Spectacles, où tous vos amis prennent vie et où le rêve devient réalité.Laissez-vous transporter par la poésie et la douceur des mélodies de Jean-Jacques Debout et fêtons ensemble cette complicité, ce bonheur d’être « en famille », où petits et grands gardent leur âme d’enfant.Votre présence sera mon plus précieux cadeau pour mes 50 ans de scène.Je vous aime !Votre amie Chantal

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13