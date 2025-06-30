CHANTAL LADESOU – GRAND KURSAAL Besancon

CHANTAL LADESOU Début : 2026-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

SCENIZZ PRÉSENTE EN ACCORD AVEC CASSONADE : CHANTAL LADESOUPrésenter le nouveau spectacle de Chantal Ladesou revient à présenter Chantal Iconique ellemême, son caractère, sa manière de dire, de voir avec ses yeux, de rappeler en spectatrice du monde tout ce qui nous porte au cœur. Show-girl éclectique, populaire mais pas que, Chantal Ladesou nous surprend à chaque fois avec sa verve, sa gouaille, son geste inné sur tous les médias. A la radio avec les Grosses Têtes, authéâtre la saison dernière avec 1983, aux jeux télévisés avec Mask Singer, en directrice d’école avec la série Sam, en détective dans Le Fil d’Ariane, au cinéma en promoteur arnaqueur et dévoyé dans Chasse Gardée et encore dans Maison de Retraite avec Kev Adams dont le film se traduit en série et qui sera bientôt adaptée à la télévision.Plaçant la dérision au centre de nos situations dans un monde à l’envers, Chantal, parfois même inconsciemment à l’envers elle-même force le destin de nos drames quotidiens en les rendant si humains, parfois si dérisoires qu’ils en deviennent aimables, acceptables, si ce n’est en une perspective salutaire. Un spectacle de Chantal c’est retrouver l’espièglerie de notre adolescence, c’est retrouverl’équilibre, l’endurance de notre jeunesse. Ses sketchs électriques croquent nos travers et provoquent sans blesser nos consciences s’adressant à l’éventail de son public des plus jeunes d’aujourd’hui et d’hier aux plus vieux voireencore plus anciens qu’eux à l’unisson quand ce n’est pas un public de jeunes vieux ou de vieux encore jeunes. Vous retrouverez la compétition du monde du spectacle, amours propres voire moins propres, égo et croche-pattes des comédiens et des comédiennes comme autant la vie de nos parents, nos histoires de couples, nos guerres sur le temps.Ce spectacle est un sprint sur toile de course de fond pour rattraper par le rire cette bonne humeur, source éternelle de jouvence. Bref, une tornade récréative et joyeuse qui fait plier les agressivités et tordre les distances.Accusée d’être partout où son tempérament dynamique l’emporte c’est Chantal Tornade à l’assaut des morosités ambiantes, une dynamite à déverrouiller nos scléroses pour que chacun s’y retrouve en communiant par le rire. Retrouvons du bonheur avec Chantal icône plus e-comique que e-conique que jamais ; Prenez rendez-vous. Et repartez du bon pied.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25