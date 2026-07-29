CHANTAL LADESOU ZENITH DE PAU Pau
jeudi 4 février 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
CHANTAL LADESOU
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 56 – 56 – 56 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-04 22:00:00
Date(s) :
2027-02-04
Présenter le nouveau spectacle de Chantal Ladesou revient à présenter Chantal Iconique elle même , son caractère , sa manière de dire, de voir avec ses yeux , de rappeler en spectatrice du monde tout ce qui nous porte au coeur.
Show-girl éclectique, populaire mais pas que, Chantal Ladesou nous surprend à chaque fois avec sa verve , sa gouaille , son geste inné sur tous les panels des médias, radio avec les Grosses têtes, au théâtre la saison dernière avec 1983, jeux télévisés récurrents avec Mask Singer, série en directrice d’école avec SAM, en détective dans Le Fil d’ariane , au cinéma en promoteur arnaqueur et dévoyée dans Chasse Gardée avec Didier Bourdon dont la suite se tourne actuellement et encore dans Maison de Retraite avec Kev Adam dont le film se traduit en série et qui sera bientôt sur le petit écran aussi . .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CHANTAL LADESOU
L’événement CHANTAL LADESOU Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Mercredi des enfants aux Halles Pau 29 juillet 2026
- Au cœur du Palais des sports Rue Suzanne Bacarisse Pau 29 juillet 2026
- Chants Polyphoniques Pyrénéens Le Temple Pau 29 juillet 2026
- Été à Pau 2026 Marcia / Mona Guba / Piche Théâtre de Verdure Pau 29 juillet 2026
- Marché Laherrère Pau 30 juillet 2026