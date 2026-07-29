CHANTAL LADESOU ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Pau

CHANTAL LADESOU

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 56 – 56 – 56 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04 22:00:00

Date(s) :

2027-02-04

Présenter le nouveau spectacle de Chantal Ladesou revient à présenter Chantal Iconique elle même , son caractère , sa manière de dire, de voir avec ses yeux , de rappeler en spectatrice du monde tout ce qui nous porte au coeur.

Show-girl éclectique, populaire mais pas que, Chantal Ladesou nous surprend à chaque fois avec sa verve , sa gouaille , son geste inné sur tous les panels des médias, radio avec les Grosses têtes, au théâtre la saison dernière avec 1983, jeux télévisés récurrents avec Mask Singer, série en directrice d’école avec SAM, en détective dans Le Fil d’ariane , au cinéma en promoteur arnaqueur et dévoyée dans Chasse Gardée avec Didier Bourdon dont la suite se tourne actuellement et encore dans Maison de Retraite avec Kev Adam dont le film se traduit en série et qui sera bientôt sur le petit écran aussi . .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CHANTAL LADESOU

L’événement CHANTAL LADESOU Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau