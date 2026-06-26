Les coulisses du funiculaire Esplanade du funiculaire Pau
Les coulisses du funiculaire Esplanade du funiculaire Pau samedi 29 août 2026.
Pau
Les coulisses du funiculaire
Esplanade du funiculaire Boulevard des Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Découvrez les dessous du funiculaire de Pau, monument historique récemment classé inscrit ! Une visite technique et insolite en compagnie d’un technicien. .
Esplanade du funiculaire Boulevard des Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Les coulisses du funiculaire
L’événement Les coulisses du funiculaire Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau
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