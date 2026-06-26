Les coulisses du funiculaire Esplanade du funiculaire Pau samedi 29 août 2026.

Pau

Les coulisses du funiculaire

Esplanade du funiculaire Boulevard des Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Découvrez les dessous du funiculaire de Pau, monument historique récemment classé inscrit ! Une visite technique et insolite en compagnie d’un technicien. .

Esplanade du funiculaire Boulevard des Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Les coulisses du funiculaire

L’événement Les coulisses du funiculaire Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau