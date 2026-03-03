Destination Pau, l’histoire du Tourisme et de Pau de 1870 à nos jours Pau

Destination Pau, l’histoire du Tourisme et de Pau de 1870 à nos jours

Après la crise de ’29, Pau s’était elle remise ? Quelles ont été les nouvelles ressources économiques après le Tourisme ?

Et aujourd’hui, ? Quels projets se profilent derrière le mur des anciennes Galeries Lafayette ?

Du faste du Grand Hôtel Gassion, sur l’emblématique Boulevard des Pyrénées jusqu’au Palais des Pyrénées art déco. Les initiatives privées et publiques pour une motivation commune le Tourisme.

– Tour extérieur des façades et histoire du Tourisme dès 1838 à Pau

– Visite des halls et de la cour intérieure du Grand Hotel Gassion

– Visite des sous sols avec les machineries spectaculaires éteintes

– Visite virtuelle des salons Gassion et du Belvédère + exposition d’objets chinés très rares .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

