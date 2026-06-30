Du bruit dans le château Rue du Château Pau
jeudi 23 juillet 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Du bruit dans le château
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Drôle de bruits dans ce château !
Un parcours rigolo dans les appartements historiques du château de Pau pour les 3-5 ans
Un parcours sonore dans les salles du château pour tenter de retrouver les animaux du roi qui se sont caché un peu partout
Mais quel est ce cri ? A toi de jouer ! .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 91 79 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Du bruit dans le château
L’événement Du bruit dans le château Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Grand Hôtel Gassion Pau 30 juin 2026
- Fêtes du quartier Saragosse Balade nature ethnobotanique Pau 30 juin 2026
- Programmation cinéma Le Méliès Place du Foirail Pau 1 juillet 2026
- Palais Sorrento Pau 1 juillet 2026
- “Qué Hès Dimèrcs ? “ Partir en livre ! Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 1 juillet 2026