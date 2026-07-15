Informations pratiques

Pau

Mercredi des enfants aux Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

9h-10h Atelier Crée ton animal en feutrine au RDC (inscription atelierzag@gmail.com)

10h-13h Atelier maquillage avec Babychou au centre des halles

11h 12h Atelier conte lecture pour enfants avec le CIRDOC à la terrasse des Halles .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

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English : Mercredi des enfants aux Halles

L’événement Mercredi des enfants aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau