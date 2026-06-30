L’Été des mômes 2026 Parc Beaumont Pau

Informations pratiques

Pau

L’Été des mômes 2026

Parc Beaumont Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Rendez-vous incontournable des enfants depuis 2019, la journée Été des Mômes présente de nombreuses activités & jeux dans le parc Beaumont avec la promesse de beaucoup de rigolades !

CONCERT

OCEAN’S 4 Pop

Quatre jeunes musiciens passionnés réinterprètent avec fraîcheur les classiques pop et rock. Un concentré d’énergie, de talent et de complicité scénique.

SPECTACLE

VA QUE VA Clown / Jongleur

Un voyageur qui recherche la complicité avec son environnement pour jouer, improviser et interagir avec le public, au milieu de situations cocasses et de performances artistiques.

Jongler avec des massues et des chapeaux volants fait partie de son répertoire léger et surprenant. Une mise en scène minimaliste où l’artiste nous surprendra par des effets visuels et une technique de jonglage expérimentale, créant une poésie corporelle teintée d’une douce folie. .

Parc Beaumont Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97

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English : L’Été des mômes 2026

L’événement L’Été des mômes 2026 Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau