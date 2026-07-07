Pau’s Détente Pau
lundi 20 juillet 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Pau’s Détente
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-20
Chaque semaine, un espace d’animations s’installe dans un parc différent du lundi au vendredi de 10h à 19h ! Et une journée bonus au square Mazoyer le 26 août.
Jeux, séances sportives, animations culturelles et créatives ou tout simplement détente.
À vous de choisir parmi les nombreuses activités gratuites. Il y a en a pour tous les goûts et tous les âges !
*Animations annulées en cas de pluie et en cas d’alerte canicule. .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 89 33 66
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English : Pau’s Détente
L’événement Pau’s Détente Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
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