Tour de France 2026 Pau ville étape av Gaston Lacoste Pau
Tour de France 2026 Pau ville étape av Gaston Lacoste Pau mercredi 8 juillet 2026.
Pau
Tour de France 2026 Pau ville étape
av Gaston Lacoste Tour des géants Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-08
Le Tour de France fera étape à Pau pour la 77e fois en juillet 2026. 4500 personnes passeront deux nuits sur l’Agglomération au soir de l’étape Lannemezan Pau et le lendemain après Pau Gavarnie-Gèdre. .
av Gaston Lacoste Tour des géants Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Tour de France 2026 Pau ville étape
L’événement Tour de France 2026 Pau ville étape Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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