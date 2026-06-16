Tour de France 2026 Pau ville étape av Gaston Lacoste Pau

Pau

Tour de France 2026 Pau ville étape

av Gaston Lacoste Tour des géants Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-08

Le Tour de France fera étape à Pau pour la 77e fois en juillet 2026. 4500 personnes passeront deux nuits sur l’Agglomération au soir de l’étape Lannemezan Pau et le lendemain après Pau Gavarnie-Gèdre. .

av Gaston Lacoste Tour des géants Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Tour de France 2026 Pau ville étape

L’événement Tour de France 2026 Pau ville étape Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau