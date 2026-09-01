Chanter pour le plaisir Mairie Salle du club Saint-Priest-les-Fougères
mardi 15 septembre 2026 · Mairie Salle du club · Saint-Priest-les-Fougères
Informations pratiques
Saint-Priest-les-Fougères
Chanter pour le plaisir
Mairie Salle du club 32 Route de la Carrière Saint-Priest-les-Fougères Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-29 2026-10-13 2026-10-27 2026-11-10 2026-11-24 2026-12-22
Groupe de chanteurs amateurs qui se font plaisir avec des chansons en tous genres
Groupe de chanteurs amateurs qui se font plaisir avec des chansons en tous genres .
Mairie Salle du club 32 Route de la Carrière Saint-Priest-les-Fougères 24489 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20 jboyer@kerboluc.fr
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English : Chanter pour le plaisir
Group of amateur singers who enjoy themselves with songs of all kinds
L’événement Chanter pour le plaisir Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2026-08-12 par Isle-Auvézère
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