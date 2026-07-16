Chantier archéologique ouvert, Site archéologique rue St Pierre, Les Avenières Veyrins-Thuellin

Informations pratiques

Chantier archéologique ouvert 19 et 20 septembre Site archéologique rue St Pierre Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le site archéologique de la rue Saint-Pierre dévoile encore ses secrets. Venez profiter des derniers jours de la fouille pour en apprendre plus sur les nouvelles découvertes.

Pour la seconde année, l’équipe archéologique, sous la responsabilité de Sébastien FILY, archéologue vous proposera pendant les Journées européennes du patrimoine un chantier archéologique ouvert aux publics. Visites guidées, échanges avec les fouilleurs, démonstration de traitements du mobilier et des données archéologiques. Ces deux jours vous permettront de mieux comprendre l’histoire antique des Avenières qui se cachent sous nos pieds.

Site archéologique rue St Pierre rue saint pierre 38630 les avenieres Les Avenières Veyrins-Thuellin 38630 Les Avenières Isère Auvergne-Rhône-Alpes site archéologique ouvert pendant la fouille

Journées européennes du patrimoine

©ARKEOCT