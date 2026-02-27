CHANTIER COLLECTIF PLANTATION D’UNE HAIE Castries

CHANTIER COLLECTIF PLANTATION D’UNE HAIE

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Chantier collectif plantation d’une haie

9h30 à 16h30 • Sam 14 MARS

Vous avez envie de mettre les mains dans la terre, de passer une journée dehors au grand air et de participer activement au reboisement de notre environnement ?

Vous avez envie de mettre les mains dans la terre, de passer une journée dehors au grand air et de participer activement au reboisement de notre environnement ?

Alors vous êtes au bon endroit !

Venez aider Stéphanie, notre nouvelle agricultrice, à mettre en place une nouvelle haie pour protéger sa culture et apporter toujours plus de biodiversité !

Sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Collective project: planting a hedge

9:30 am to 4:30 pm ? Sat MARCH 14

Would you like to get your hands in the soil, spend a day outdoors and play an active part in reforesting our environment?

