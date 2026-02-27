CHANTIER COLLECTIF PLANTATION D’UNE HAIE Castries
1790 Route de Fontmarie Castries Hérault
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
9h30 à 16h30 • Sam 14 MARS
Vous avez envie de mettre les mains dans la terre, de passer une journée dehors au grand air et de participer activement au reboisement de notre environnement ?
Vous avez envie de mettre les mains dans la terre, de passer une journée dehors au grand air et de participer activement au reboisement de notre environnement ?
Alors vous êtes au bon endroit !
Venez aider Stéphanie, notre nouvelle agricultrice, à mettre en place une nouvelle haie pour protéger sa culture et apporter toujours plus de biodiversité !
Sur réservation .
1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie
English :
Collective project: planting a hedge
9:30 am to 4:30 pm ? Sat MARCH 14
Would you like to get your hands in the soil, spend a day outdoors and play an active part in reforesting our environment?
