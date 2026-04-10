Castries

FRESQUE DE LA RENAISSANCE ECOLOGIQUE

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Rejoignez-nous pour un atelier visuel, créatif et collaboratif qui permettra d’imaginer, de concevoir et de mettre en œuvre ensemble les projets d’une société plus résiliente. Et si on empruntait la route vers la Renaissance Écologique ?

18h30 à 21h30 • Vendredi 17 avril

Rejoignez-nous pour un atelier visuel, créatif et collaboratif qui permettra d’imaginer, de concevoir et de mettre en œuvre ensemble les projets d’une société plus résiliente. Et si on empruntait la route vers la Renaissance Écologique ?

Sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie anais.leray@oasisfontmarie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a visual, creative and collaborative workshop to imagine, design and implement projects for a more sustainable society. How about taking the road to the Ecological Renaissance?

L’événement FRESQUE DE LA RENAISSANCE ECOLOGIQUE Castries a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER