FRESQUE DE LA RENAISSANCE ECOLOGIQUE Castries
FRESQUE DE LA RENAISSANCE ECOLOGIQUE Castries vendredi 17 avril 2026.
Castries
FRESQUE DE LA RENAISSANCE ECOLOGIQUE
1790 Route de Fontmarie Castries Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Rejoignez-nous pour un atelier visuel, créatif et collaboratif qui permettra d’imaginer, de concevoir et de mettre en œuvre ensemble les projets d’une société plus résiliente. Et si on empruntait la route vers la Renaissance Écologique ?
18h30 à 21h30 • Vendredi 17 avril
Rejoignez-nous pour un atelier visuel, créatif et collaboratif qui permettra d’imaginer, de concevoir et de mettre en œuvre ensemble les projets d’une société plus résiliente. Et si on empruntait la route vers la Renaissance Écologique ?
Sur réservation .
1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie anais.leray@oasisfontmarie.fr
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English :
Join us for a visual, creative and collaborative workshop to imagine, design and implement projects for a more sustainable society. How about taking the road to the Ecological Renaissance?
L’événement FRESQUE DE LA RENAISSANCE ECOLOGIQUE Castries a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER
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