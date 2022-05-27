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ATELIER COOK FOR GOOD FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME Castries

ATELIER COOK FOR GOOD FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME Castries mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 1790 Route de Fontmarie

Ville : 34160 Castries

Département : Hérault

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : 10 10

Castries

ATELIER COOK FOR GOOD FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Dans le cadre du Festival Manger Comme On Sème , organisé par la Métropole de Montpellier, nous organisons un atelier Cueillette & Cuisine
27 mai • 18h30 à 22h

Un atelier cuisine ludique et chaleureux pour passer une soirée conviviale tout en apprenant à cuisiner autrement découvrez de nouvelles recettes, préparez des plats sains en équipe, et partagez un bon repas (entrée, plat, dessert !) dans une ambiance joyeuse et collaborative.
10€ repas inclus

Sur réservation   .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie  

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English :

As part of the Manger Comme On Sème Festival, organized by the Montpellier Metropolis, we are organizing a Gathering & Cooking workshop

L’événement ATELIER COOK FOR GOOD FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME Castries a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER

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