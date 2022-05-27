Castries

ATELIER COOK FOR GOOD FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre du Festival Manger Comme On Sème , organisé par la Métropole de Montpellier, nous organisons un atelier Cueillette & Cuisine

27 mai • 18h30 à 22h

Un atelier cuisine ludique et chaleureux pour passer une soirée conviviale tout en apprenant à cuisiner autrement découvrez de nouvelles recettes, préparez des plats sains en équipe, et partagez un bon repas (entrée, plat, dessert !) dans une ambiance joyeuse et collaborative.

10€ repas inclus

Sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Manger Comme On Sème Festival, organized by the Montpellier Metropolis, we are organizing a Gathering & Cooking workshop

L’événement ATELIER COOK FOR GOOD FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME Castries a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER