ATELIER COOK FOR GOOD FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME Castries
ATELIER COOK FOR GOOD FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME Castries mercredi 27 mai 2026.
Castries
ATELIER COOK FOR GOOD FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME
1790 Route de Fontmarie Castries Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Dans le cadre du Festival Manger Comme On Sème , organisé par la Métropole de Montpellier, nous organisons un atelier Cueillette & Cuisine
27 mai • 18h30 à 22h
Un atelier cuisine ludique et chaleureux pour passer une soirée conviviale tout en apprenant à cuisiner autrement découvrez de nouvelles recettes, préparez des plats sains en équipe, et partagez un bon repas (entrée, plat, dessert !) dans une ambiance joyeuse et collaborative.
10€ repas inclus
Sur réservation .
1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Manger Comme On Sème Festival, organized by the Montpellier Metropolis, we are organizing a Gathering & Cooking workshop
L’événement ATELIER COOK FOR GOOD FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME Castries a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Castries (Hérault)
- GARDEN PARTY DE L’OASIS FONTMARIE Castries 10 mai 2026
- ATELIER TEINTURE VÉGÉTALE Castries 13 mai 2026
- ATELIER DANSE PRIMITIVE Castries 15 mai 2026
- TROPHÉE TAURIN 2026 CASTRIES Castries 16 mai 2026
- EQUICOACHING ADULTES Castries 23 mai 2026