Castries

ATELIER TEINTURE VÉGÉTALE

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Plongez dans l’univers des couleurs naturelles lors d’un atelier de teinture végétale, au cœur des jardins. Découvrez les secrets des pigments extraits de plantes, fleurs et écorces, et repartez avec une création unique, teinte à la main selon des méthodes traditionnelles et écoresponsables. Une expérience sensorielle et créative, en harmonie avec la nature.

17h30 à 20h30 • Mer 13 MAI

Plongez dans l’univers des couleurs naturelles lors d’un atelier de teinture végétale, au cœur des jardins. Découvrez les secrets des pigments extraits de plantes, fleurs et écorces, et repartez avec une création unique, teinte à la main selon des méthodes traditionnelles et écoresponsables.

Une expérience sensorielle et créative, en harmonie avec la nature.

Sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie anais.leray@oasisfontmarie.fr

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English :

Immerse yourself in the world of natural colors at a plant dyeing workshop in the heart of the gardens. Discover the secrets of pigments extracted from plants, flowers and bark, and leave with a unique creation, hand-dyed using traditional, eco-responsible methods. A sensory and creative experience, in harmony with nature.

L’événement ATELIER TEINTURE VÉGÉTALE Castries a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER