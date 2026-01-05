LA RUÉE DES FADAS DERNIÈRE ÉDITION DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER

Castries Hérault

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Ultime édition à Montpellier préparez-vous à l’électrochoc !

Plus qu’une course, un jubilé de la folie où chaque Fada viendra marquer l’histoire.

Rendez-vous au Domaine de St-Jean de l’Arbousier, à Castries (20 min de Montpellier).

Le défi

Une boucle de 8 km et 35 obstacles toboggan géant, boue, filets, anguilles électriques … Agilité, entraide et dépassement garantis.

Inscriptions ouvertes

À partir de 45 € (tarif évolutif).

Vague Élite dès 8h pour les compétiteurs.

Pour tous les autres aucun obstacle obligatoire, l’esprit d’équipe avant tout. Formez votre team !

Sur inscription sur le site web de l’événement .

Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Final edition in Montpellier: get ready for an electroshock!

More than a race, a jubilee of madness where every Fada will make history.

