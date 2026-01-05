LA RUÉE DES FADAS DERNIÈRE ÉDITION DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER Castries
LA RUÉE DES FADAS DERNIÈRE ÉDITION DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER Castries dimanche 3 mai 2026.
LA RUÉE DES FADAS DERNIÈRE ÉDITION DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER
Castries Hérault
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Ultime édition à Montpellier préparez-vous à l’électrochoc !
Plus qu’une course, un jubilé de la folie où chaque Fada viendra marquer l’histoire.
Ultime édition à Montpellier préparez-vous à l’électrochoc !
Plus qu’une course, un jubilé de la folie où chaque Fada viendra marquer l’histoire.
Rendez-vous au Domaine de St-Jean de l’Arbousier, à Castries (20 min de Montpellier).
Le défi
Une boucle de 8 km et 35 obstacles toboggan géant, boue, filets, anguilles électriques … Agilité, entraide et dépassement garantis.
Inscriptions ouvertes
À partir de 45 € (tarif évolutif).
Vague Élite dès 8h pour les compétiteurs.
Pour tous les autres aucun obstacle obligatoire, l’esprit d’équipe avant tout. Formez votre team !
Sur inscription sur le site web de l’événement .
Castries 34160 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Final edition in Montpellier: get ready for an electroshock!
More than a race, a jubilee of madness where every Fada will make history.
L’événement LA RUÉE DES FADAS DERNIÈRE ÉDITION DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER Castries a été mis à jour le 2026-01-02 par 34 OT MONTPELLIER