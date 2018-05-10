Castries

GARDEN PARTY DE L’OASIS FONTMARIE

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

10h à 18h • Dimanche 10 mai

Qui dit printemps, dit la nature s’éveille… et envie de célébrer cette beauté ! Le 10 mai, l’Oasis Fontmarie ouvre ses portes pour une Garden Party, ouvertes à toutes et à tous.

10h à 18h • Dimanche 10 mai

Qui dit printemps, dit la nature s’éveille… et envie de célébrer cette beauté ! Le 10 mai, l’Oasis Fontmarie ouvre ses portes pour une Garden Party, ouvertes à toutes et à tous.

Une journée pour flâner, découvrir, rencontrer, et profiter du vivant ateliers nature à prix libre, marché producteurs, musique, brocante et rencontres avec les agriculteur.rice.s. Seul, en famille ou entre amis, venez simplement passer un beau moment au coeurs de la nature.

Entrée à partir de 2€ • Restauration locale sur place • Ateliers sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie anais.leray@oasisfontmarie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GARDEN PARTY DE L’OASIS FONTMARIE

10 a.m. to 6 p.m. ? Sunday, May 10th

Spring means the awakening of nature? and we’re in the mood to celebrate this beauty! On May 10, the Oasis Fontmarie opens its doors for a Garden Party, open to all.

L’événement GARDEN PARTY DE L’OASIS FONTMARIE Castries a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER