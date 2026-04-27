YOGA DU RIRE ! Castries
YOGA DU RIRE ! Castries dimanche 3 mai 2026.
Castries
YOGA DU RIRE !
1790 Route de Fontmarie Castries Hérault
Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Une séance en plein air, dans les jardins de l’Oasis Fontmarie, pour rire, lâcher prise et faire le plein d’énergie. Une expérience mémorable !
Le yoga du rire est une pratique simple qui combine respiration et rires provoqués, qui deviennent rapidement naturels et communicatifs.
Une séance en plein air, dans les jardins de l’Oasis Fontmarie, pour rire, lâcher prise et faire le plein d’énergie. Une expérience mémorable !
Le yoga du rire est une pratique simple qui combine respiration et rires provoqués, qui deviennent rapidement naturels et communicatifs.
Accessible à toutes et tous, ce moment guidé par Christelle fait un bien fou au corps comme au moral. On repart léger, détendu… et avec le sourire pour plusieurs jours !
Sur inscription .
1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie
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English :
An open-air session, in the gardens of the Oasis Fontmarie, to laugh, let go and recharge your batteries. A memorable experience!
Laughter yoga is a simple practice that combines breathing and provoked laughter, which quickly becomes natural and communicative.
L’événement YOGA DU RIRE ! Castries a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER
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