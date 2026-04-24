VISITE DE L’OASIS FONTMARIE Castries
VISITE DE L’OASIS FONTMARIE Castries mercredi 27 mai 2026.
Castries
VISITE DE L’OASIS FONTMARIE
1790 Route de Fontmarie Castries Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Une balade guidée pour découvrir notre histoire, notre mission, nos valeurs, les projets des agriculteur.rice.s installé.e.s et nos actions en faveur de l’agroécologie et de la biodiversité.
12h30 à 13h30 • Mer 27 MAI
Une balade guidée pour découvrir notre histoire, notre mission, nos valeurs, les projets des agriculteur.rice.s installé.e.s et nos actions en faveur de l’agroécologie et de la biodiversité.
sur inscription
Prix libre .
1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie anais.leray@oasisfontmarie.fr
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English :
A guided tour to discover our history, our mission, our values, the projects of our farmers and our actions in favor of agroecology and biodiversity.
L’événement VISITE DE L’OASIS FONTMARIE Castries a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER
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