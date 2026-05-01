Castries

JOURNÉE “EXPÉRIMENTER LE RETOUR À SOI”

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

9h à 18h • lundi 25 mai 2026

Une journée entre femmes pour ralentir, se reconnecter à soi et partager un moment authentique dans un cadre bienveillant et convivial.

9h à 18h • lundi 25 mai 2026

Une journée entre femmes pour ralentir, se reconnecter à soi et partager un moment authentique dans un cadre bienveillant et convivial.

Animée par Audrey, accompagnatrice intuitive et cartomancienne, et Michèle, énergéticienne, cette journée proposera différents temps d’expérimentation autour de l’intuition, des énergies et de la guidance avec les oracles, dans une dynamique de partage et de connexion entre femmes.

Pour toute inscription, contactez Audrey au 06 50 54 65 07 .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie +33 6 50 54 65 07

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English : JOURNÉE “EXPÉRIMENTER LE RETOUR À SOI”

9 a.m. to 6 p.m. ? Monday, May 25, 2026

A women’s day to slow down, reconnect with yourself and share an authentic moment in a friendly, caring environment.

L’événement JOURNÉE “EXPÉRIMENTER LE RETOUR À SOI” Castries a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER