Castries

LE CHÂTEAU#VERTIGES

Rue du Château Castries Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Les vendredi 29 et samedi 30 mai 2026 la ville de Castries propose la quatrième édition de son rendez-vous estival, Le Château# qui se décline cette année en mode Vertiges !

Deux jours de programmation éclectique ouverte à tous avec l’Orchestre national de Montpellier, un spectacle du cirque, du clown et de la musique !

Les vendredi 29 et samedi 30 mai 2026 la ville de Castries propose la quatrième édition de son rendez-vous estival, Le Château# qui se décline cette année en mode Vertiges !

Deux jours de programmation éclectique ouverte à tous avec l’Orchestre national de Montpellier, un spectacle du cirque, du clown et de la musique !

Le tout pour célébrer la diversité culturelle.

Plongez dans une expérience unique où les disciplines se réinventent dans l’écrin de la cour d’honneur Gilbert Pastor du Château de Castries.

►Vendredi 29 mai

3 chefs d’oeuvres du romantisme avec Wagner, Dvorak ou encore Brahms

20h30 Orchestre National de Montpellier Occitanie

►Samedi 30 mai

Des acrobaties musicales sur des ski, un grand bal raï et deux Madame Loyale !

19h30 Cirque les Madeleines de Poulpe

21h Concert Le grand bal raï intermèdes clownesques avec le Collectihifhifhif

Sur réservation .

Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie culture@castries.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LE CHÂTEAU#VERTIGES

On Friday 29th and Saturday 30th May 2026, the town of Castries will be staging the fourth edition of its summer event, Le Château#, which this year will be in Vertigo mode!

Two days of eclectic programming open to all, featuring the Orchestre national de Montpellier, a circus show, clowns and music!

L’événement LE CHÂTEAU#VERTIGES Castries a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER