LE CHÂTEAU#VERTIGES Castries
LE CHÂTEAU#VERTIGES Castries vendredi 29 mai 2026.
Castries
LE CHÂTEAU#VERTIGES
Rue du Château Castries Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Les vendredi 29 et samedi 30 mai 2026 la ville de Castries propose la quatrième édition de son rendez-vous estival, Le Château# qui se décline cette année en mode Vertiges !
Deux jours de programmation éclectique ouverte à tous avec l’Orchestre national de Montpellier, un spectacle du cirque, du clown et de la musique !
Les vendredi 29 et samedi 30 mai 2026 la ville de Castries propose la quatrième édition de son rendez-vous estival, Le Château# qui se décline cette année en mode Vertiges !
Deux jours de programmation éclectique ouverte à tous avec l’Orchestre national de Montpellier, un spectacle du cirque, du clown et de la musique !
Le tout pour célébrer la diversité culturelle.
Plongez dans une expérience unique où les disciplines se réinventent dans l’écrin de la cour d’honneur Gilbert Pastor du Château de Castries.
►Vendredi 29 mai
3 chefs d’oeuvres du romantisme avec Wagner, Dvorak ou encore Brahms
20h30 Orchestre National de Montpellier Occitanie
►Samedi 30 mai
Des acrobaties musicales sur des ski, un grand bal raï et deux Madame Loyale !
19h30 Cirque les Madeleines de Poulpe
21h Concert Le grand bal raï intermèdes clownesques avec le Collectihifhifhif
Sur réservation .
Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie culture@castries.fr
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English : LE CHÂTEAU#VERTIGES
On Friday 29th and Saturday 30th May 2026, the town of Castries will be staging the fourth edition of its summer event, Le Château#, which this year will be in Vertigo mode!
Two days of eclectic programming open to all, featuring the Orchestre national de Montpellier, a circus show, clowns and music!
L’événement LE CHÂTEAU#VERTIGES Castries a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER
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