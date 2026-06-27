Chantier de l’église Saint-Etienne de Châtel, Église Saint-Etienne de Châtel, Gizia

Informations pratiques

Chantier de l’église Saint-Etienne de Châtel 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne de Châtel Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des JEP, l’Association de Sauvegarde de Saint-Etienne de Chatel accueillera sur le site (l’église de Châtel) les visiteurs qui souhaitent voir l’évolution des travaux de restauration qui sont en cours.

Comme neuf autres localités alentour, l’église Saint-Etienne de Châtel dépendait du prieuré de Châtel établi par les moines de Gigny.

De ce prieuré, le site perché et presque caché conserve encore aujourd’hui l’église, sans doute l’une des plus anciennes du secteur puisque datant du 10e siècle. Inscrite au titre des Monuments Historiques, elle fait l’objet de travaux de restauration soutenus par la Fondation du Patrimoine ainsi que par la Mission Bern.

La colline de Châtel est un trait d’union entre la Petite Montagne jurassienne et la Bresse bourguignonne qu’elle domine. Un parc et des jardins entourent le couvent et l’église Saint-Etienne.

Église Saint-Etienne de Châtel 39190 Sous les Jardins, 39190 Gizia, France Gizia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté L’église actuelle semble avoir été construite à la fin du XVe siècle et début du 16ème. En 1780, un clocher-porche se substitue au clocher-mur. Il enserre le portail en arc brisé, orné de voussures, et donne accès à la nef, voûtée en berceau brisé. L’éclairage, réduit et indirect, est assuré par la chapelle latérale sud. Des traces de peintures murales sont encore visibles sous les badigeons. Enfin, un passage couvert relie la sacristie à un bâtiment du couvent situé en contrebas.

À l’occasion des JEP, l’Association de Sauvegarde de Saint-Etienne de Chatel accueillera sur le site (l’église de Châtel) les visiteurs qui souhaitent voir l’évolution des travaux de restauration qui…

©Mairie de Gizia