Informations pratiques

Saint-Civran

Chantier jeunes

Saint-Civran Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-03 09:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Viens participer à un chantier jeunes et découvre la maçonnerie sur 4 matinées !Familles

Sur quatre matinées, met la main à la pâte dans le cadre d’un chantier jeunes autour du lavoir de Saint-Civran (maçonnerie). Avec un professionnel, apprends à manier la truelle et participe à la restauration du patrimoine de la commune ! En participant à ce chantier tu gagnes de l’argent pour créer un séjour avec tes potes !

(Pour toutes les animations, le RBIJ vient te chercher et te ramène sur toute la Brenne (sur demande places limitées) .

Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 gatien.catrou@laligue36.fr

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English :

Come join a youth work camp and learn about masonry over the course of four mornings!

L’événement Chantier jeunes Saint-Civran a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne