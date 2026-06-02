Chantier jeunes Saint-Civran
lundi 3 août 2026 · Saint-Civran
Informations pratiques
Saint-Civran
Chantier jeunes
Saint-Civran Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-03 09:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Viens participer à un chantier jeunes et découvre la maçonnerie sur 4 matinées !Familles
Sur quatre matinées, met la main à la pâte dans le cadre d’un chantier jeunes autour du lavoir de Saint-Civran (maçonnerie). Avec un professionnel, apprends à manier la truelle et participe à la restauration du patrimoine de la commune ! En participant à ce chantier tu gagnes de l’argent pour créer un séjour avec tes potes !
(Pour toutes les animations, le RBIJ vient te chercher et te ramène sur toute la Brenne (sur demande places limitées) .
Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 gatien.catrou@laligue36.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join a youth work camp and learn about masonry over the course of four mornings!
L’événement Chantier jeunes Saint-Civran a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Brenne
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