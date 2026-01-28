Randonnée pédestre Saint-Civran
Randonnée pédestre Saint-Civran dimanche 13 septembre 2026.
Randonnée pédestre
Rue de la Fond Saint-Civran Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le comité des fêts organise une randonnée pédestre avec le concours de l’UFOLEP.
Info à venir. Ravitaillement sur le parcours. Pot de l’amitié à l’issue de la randonnée 4 .
Rue de la Fond Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 61 57 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hiking in the commune of St-Civran.
L’événement Randonnée pédestre Saint-Civran a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Brenne