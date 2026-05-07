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Fête de la musique Saint-Civran

Fête de la musique Saint-Civran samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place St Cyprien

Ville : 36170 Saint-Civran

Département : Indre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Civran

Fête de la musique

Place St Cyprien Saint-Civran Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée conviviale.
Apportez votre ou vos innstruments ou venez simplement écouter. boisson et petite restauration sur place.   .

Place St Cyprien Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 33 52 78 97 

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English :

4 places to listen to the bands.

L’événement Fête de la musique Saint-Civran a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne

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