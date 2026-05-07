Saint-Civran

Fête de la musique

Place St Cyprien Saint-Civran Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée conviviale.

Apportez votre ou vos innstruments ou venez simplement écouter. boisson et petite restauration sur place. .

Place St Cyprien Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 33 52 78 97

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English :

4 places to listen to the bands.

L’événement Fête de la musique Saint-Civran a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne