Fête de la musique Saint-Civran
Fête de la musique Saint-Civran samedi 20 juin 2026.
Saint-Civran
Fête de la musique
Place St Cyprien Saint-Civran Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée conviviale.
Apportez votre ou vos innstruments ou venez simplement écouter. boisson et petite restauration sur place. .
Place St Cyprien Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 33 52 78 97
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English :
4 places to listen to the bands.
L’événement Fête de la musique Saint-Civran a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne
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