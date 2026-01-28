Brocante Saint-Civran

Brocante

Place St Cyprien Saint-Civran Indre

Début : Dimanche 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-28

Brocante toute la journée.

Le comité des fêts organise sa 8e brocante toute la journée. Buvette et entrecôtes/frites sur place. .

Place St Cyprien Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 61 57 33

English :

Flea market all day. Refreshment bar and entrecote/frites on the spot.

