Brocante Saint-Civran
Brocante Saint-Civran dimanche 28 juin 2026.
Brocante
Place St Cyprien Saint-Civran Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date :
Début : Dimanche 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Brocante toute la journée.
Le comité des fêts organise sa 8e brocante toute la journée. Buvette et entrecôtes/frites sur place. .
Place St Cyprien Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 61 57 33
English :
Flea market all day. Refreshment bar and entrecote/frites on the spot.
L’événement Brocante Saint-Civran a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Brenne