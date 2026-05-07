Le Thé … dans l’art Saint-Civran

Adresse : Place Saint Cyprien

Ville : 36170 Saint-Civran

Département : Indre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

4 artistes, 4 week-ends pour les découvrir.
Le thé dans l’Art, c’est la possibilité de déguster un thé, un café, une boisson, un gâteau tout en regardant l’exposition en compagnie de l’artiste. Au programme
juin: Marie-Hélène Cigoyenetche, pastel
juillet: Nathalie La pointue, dessins, feutres, pastels
août: Midori San, encre de chine et acrylique sur papier wenzhou
septembre: Jean Daniel Quiles, crayon graphitie de l’infinement petit à la justesse du trait   .

Place Saint Cyprien Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 33 52 78 97 

English :

4 artists, 4 weekends to discover them.

