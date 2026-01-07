Chantier maraicher Ferme de Paris Paris
Chantier maraicher Ferme de Paris Paris vendredi 20 février 2026.
Initiez-vous à la pratique du maraichage
Au programme :
Préparation des planches de cultures
IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.
Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.
Rendez-vous le vendredi 20 février de 10h à 16h
Inscriptions obligatoires. Formulaire à venir
La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs pour vous initier à la pratique du maraichage
Le vendredi 20 février 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/
