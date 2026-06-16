Chantier Médiéval de Guyenne Stage de vannerie Chantier Médiéval de Guyenne La Lande-de-Fronsac samedi 11 juillet 2026.

La Lande-de-Fronsac

Chantier Médiéval de Guyenne Stage de vannerie

Chantier Médiéval de Guyenne 421 Route du Fronsadais La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : 50 – 50 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-22 2026-09-19

Le stage se déroule en petit groupe pour permettre de suivre et corriger les gestes des participants.

Tout le matériel nécessaire est fourni, osier, serpette, batte, poinçon, mètre, sécateur, néanmoins vous pouvez apporter un tablier ou un torchon pour vous protéger.

Vous repartez avec votre création.

Samedi 11 juillet

Atelier d’une journée Panier asymétrique à ustensiles, anse en bois

Samedi 22 août

Atelier d’une demi-journée Mangeoire roue

Atelier d’une demi-journée Mangeoire conique

Samedi 19 septembre

Atelier d’une journée Panier conique .

Chantier Médiéval de Guyenne 421 Route du Fronsadais La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 68 27 67 contact@guyenne-medieval.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantier Médiéval de Guyenne Stage de vannerie

L’événement Chantier Médiéval de Guyenne Stage de vannerie La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Fronsadais