Chantier Médiéval de Guyenne Stage de vannerie Chantier Médiéval de Guyenne La Lande-de-Fronsac
Chantier Médiéval de Guyenne Stage de vannerie Chantier Médiéval de Guyenne La Lande-de-Fronsac samedi 11 juillet 2026.
La Lande-de-Fronsac
Chantier Médiéval de Guyenne Stage de vannerie
Chantier Médiéval de Guyenne 421 Route du Fronsadais La Lande-de-Fronsac Gironde
Tarif : 50 – 50 – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-22 2026-09-19
Le stage se déroule en petit groupe pour permettre de suivre et corriger les gestes des participants.
Tout le matériel nécessaire est fourni, osier, serpette, batte, poinçon, mètre, sécateur, néanmoins vous pouvez apporter un tablier ou un torchon pour vous protéger.
Vous repartez avec votre création.
Samedi 11 juillet
Atelier d’une journée Panier asymétrique à ustensiles, anse en bois
Samedi 22 août
Atelier d’une demi-journée Mangeoire roue
Atelier d’une demi-journée Mangeoire conique
Samedi 19 septembre
Atelier d’une journée Panier conique .
Chantier Médiéval de Guyenne 421 Route du Fronsadais La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 68 27 67 contact@guyenne-medieval.com
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English : Chantier Médiéval de Guyenne Stage de vannerie
L’événement Chantier Médiéval de Guyenne Stage de vannerie La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Fronsadais
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