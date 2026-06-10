Semaine ados juillet 2026 La Lande-de-Fronsac
Semaine ados juillet 2026 La Lande-de-Fronsac lundi 6 juillet 2026.
La Lande-de-Fronsac
Semaine ados juillet 2026
169 route des Templiers La Lande-de-Fronsac Gironde
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
ADOS 11 ANS ET + UNE SEMAINE POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE ! ??
Cet été, Escale 33 propose une semaine spécialement dédiée aux ados avec des activités variées pour partager, créer, rire et relever des défis ensemble !
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026
25 € la semaine par ado**
Au programme
Lundi Cuisine & jeux de cohésion
Mardi Cinéma & laser game
Mercredi: Peinture à la bombe
Jeudi Théâtre d’improvisation avec Simon de la Cie Georges
Vendredi: Journée médiévale avec chasse au trésor et taille de pierre
Horaires de 9h30 à 17h (10h à 17h le mardi)
Prévoir un pique-nique les jours indiqués.
Une semaine pour se faire de nouveaux amis, développer sa créativité, prendre confiance en soi et vivre de belles aventures dans une ambiance conviviale ! .
169 route des Templiers La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 53 96 15 escale33@yahoo.com
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English : Semaine ados juillet 2026
L’événement Semaine ados juillet 2026 La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Fronsadais
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