La Lande-de-Fronsac

Semaine ados juillet 2026

169 route des Templiers La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

ADOS 11 ANS ET + UNE SEMAINE POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE ! ??

Cet été, Escale 33 propose une semaine spécialement dédiée aux ados avec des activités variées pour partager, créer, rire et relever des défis ensemble !

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026

25 € la semaine par ado**

Au programme

Lundi Cuisine & jeux de cohésion

Mardi Cinéma & laser game

Mercredi: Peinture à la bombe

Jeudi Théâtre d’improvisation avec Simon de la Cie Georges

Vendredi: Journée médiévale avec chasse au trésor et taille de pierre

Horaires de 9h30 à 17h (10h à 17h le mardi)

Prévoir un pique-nique les jours indiqués.

Une semaine pour se faire de nouveaux amis, développer sa créativité, prendre confiance en soi et vivre de belles aventures dans une ambiance conviviale ! .

169 route des Templiers La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 53 96 15 escale33@yahoo.com

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English : Semaine ados juillet 2026

L’événement Semaine ados juillet 2026 La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Fronsadais