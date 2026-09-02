Chantier nature création de mare forestière Haguenau
dimanche 25 octobre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Chantier nature création de mare forestière
109 route de Soufflenheim Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 11:30:00
Date(s) :
2026-10-25
Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore mais particulièrement fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Action Défense Nature et la Ville de Haguenau, venez participer à la création de l’une de ces mares.
Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore mais particulièrement fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Action Défense Nature et la Ville de Haguenau, venez participer à la création de l’une de ces mares.
Prévoir vêtements adaptés et bottes si possible pelles et gants.
Sortie adaptée à tous
Prévoir gants et bottes
Nombre de participants limité à 20 personnes
Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 23 octobre à 17h 0 .
109 route de Soufflenheim Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71
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English :
Forest ponds are rich in flora and fauna, but particularly fragile. Join Action Défense Nature and the City of Haguenau in creating one of these ponds over the course of a morning.
L’événement Chantier nature création de mare forestière Haguenau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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