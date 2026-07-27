Informations pratiques

Haguenau

Tournoi de Ping en extérieur

125 route de Strasbourg Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Vous savez tous jouer un peu au ping-pong, voilà une occasion unique de participer à un tournoi, même si vous n’êtes pas licenciés en club.

Vous savez tous jouer un peu au ping-pong, voilà une occasion unique de participer à un tournoi, même si vous n’êtes pas licenciés en club.

Le TTHW avec la Fédération Française de Tennis de table organisent un tournoi à Haguenau ouvert à tout le monde.

Ce tournoi se déroule sur 8 tables en extérieur. Il est constitué de 3 tableaux. Le tableau A pour les ‘Pros’, le tableau B pour les non licenciés en club et le tableau C pour des équipes de 2 joueurs non licenciés, l’occasion de se défier entre potes.

Une dotation globale de 1950 € sera partagée entre les 3 tableaux et pour les meilleurs d’entre vous. .

125 route de Strasbourg Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 38 82 74 tthaguenau@gmail.com

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English :

You all know how to play a little ping-pong, so here’s a unique opportunity to participate in a tournament, even if you’re not a member of a club.

L’événement Tournoi de Ping en extérieur Haguenau a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau