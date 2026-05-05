Haguenau

Prisma été bar et restauration

Rue de la Vieille-Île Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-14

Cette année, de nouveaux collectifs musicaux rejoignent l’aventure, aux côtés de restaurateurs haguenoviens, pour enrichir la programmation et renforcer l’ancrage local du projet. L’expérience a été repensée afin d’apporter davantage de nouveauté et de continuer à développer le concept.

PRISMA Bar & restaurant éphémère à Haguenau

PRISMA revient à Haguenau pour une nouvelle édition estivale au Square Vieille Île.

Lieu éphémère et immersif, PRISMA propose une expérience mêlant restauration, bar, musique et animations culturelles dans un cadre convivial en plein cœur de ville.

Cette année, de nouveaux collectifs musicaux rejoignent l’aventure, aux côtés de restaurateurs haguenoviens, pour enrichir la programmation et renforcer l’ancrage local du projet. L’expérience a été repensée afin d’apporter davantage de nouveauté et de continuer à développer le concept.

Tout au long de l’ouverture, le public pourra profiter de DJ sets, concerts, spectacles et animations dans une ambiance estivale et accessible à tous. 0 .

Rue de la Vieille-Île Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 58 81 62 brice.obert@onetarget.net

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English :

This year, new musical collectives join the adventure, alongside Haguenovian restaurateurs, to enrich the programming and strengthen the local roots of the project. The experience has been rethought to bring even more novelty and continue to develop the concept.

L’événement Prisma été bar et restauration Haguenau a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau