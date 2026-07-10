Informations pratiques

Haguenau

Braderie du Sandhaas

Centre-ville Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Les commerçants vous proposeront promotions, fins de séries et offres exceptionnelles dans une ambiance estivale et conviviale.

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Une belle occasion de soutenir le commerce local et de partager un moment en famille ou entre amis.

Centre-ville de Haguenau

Entrée libre .

Centre-ville Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 01 91 info@cap-alsace.com

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English :

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L’événement Braderie du Sandhaas Haguenau a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau