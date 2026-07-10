Braderie du Sandhaas Haguenau
samedi 1 août 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Braderie du Sandhaas
Centre-ville Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Les commerçants vous proposeront promotions, fins de séries et offres exceptionnelles dans une ambiance estivale et conviviale.
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Une belle occasion de soutenir le commerce local et de partager un moment en famille ou entre amis.
Centre-ville de Haguenau
Entrée libre .
Centre-ville Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 01 91 info@cap-alsace.com
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English :
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L’événement Braderie du Sandhaas Haguenau a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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